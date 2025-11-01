Рязань
Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили
Правительство РФ утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили с 1 декабря. Соответствующее постановление опубликовано в субботу, 1 ноября, передал «Интерфакс». В механику расчета утильсбора на легковые авто вводятся дополнительные показатели. Базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя повлияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом льготные коэффициенты утильсбора для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., которые ввозят физлица в Россию, сохраняются.

Правительство РФ утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили с 1 декабря. Соответствующее постановление опубликовано в субботу, 1 ноября, передал «Интерфакс».

Отмечается, что в механику расчета утильсбора на легковые автомобили вводятся дополнительные показатели. Базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его мощность повлияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

При этом льготные коэффициенты утильсбора для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., которые ввозят физлица в Россию, сохраняются.

Ранее Минпромторг предложил отложить повышение утильсбора до 1 декабря. Сообщалось, решение обусловлено желанием смягчить последствия для россиян, которые купили машины за границей после объявления о предстоящих изменениях, что привело к задержкам с растаможиванием.