Власти объяснили, почему ремонт теплосетей в Рязани начался в ноябре

В мэрии принесли извинения жителям за временные неудобства, связанные с началом ремонта теплосетей, который стартовал в ноябре. В официальном заявлении было отметили, что решение о проведении ремонта было вынужденным. «Участки теплосетей находились в аварийном состоянии и их ремонт нельзя было отложить без риска более масштабной аварии зимой», — отметили в горадминистрации. В комментарии подчеркнули, что все ресурсы сейчас сосредоточены на быстром завершении работ. В планах — восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения как можно скорее.

Ранее заместитель главы администрации Олег Самсонов отметил, что ремонт теплосетей еще продолжается на улицах Соборной и Урицкого. По его словам, работы по контракту должны были завершить до 31 октября, однако подрядчик нарушил сроки.