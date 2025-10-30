Власти рассказали, когда завершится ремонт теплосетей в центре Рязани

Рязань
Заместитель главы администрации Олег Самсонов отметил, что ремонт теплосетей еще продолжается на улицах Соборной и Урицкого. По его словам, работы по контракту должны были завершить до 31 октября, однако подрядчик нарушил сроки. «В данный момент с подрядчиком ведем претензионную работу», — заявил Олег Самсонов. Также он уточнил, что ремонт теплосетей на улице Соборной планируют завершить до 10 ноября, на улице Урицкого — до 15 ноября. Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Соборной ограничат до 31 октября. На месте установили предписывающие и предупреждающие знаки. Позже рязанцы жаловались на крупные пробки из-за перекрытых полос для ремонта теплосетей.

Власти рассказали, когда завершится ремонт тепловых сетей в центре Рязани. Информацию озвучили на заседании Рязгордумы в четверг, 30 октября.

Заместитель главы администрации Олег Самсонов отметил, что ремонт теплосетей еще продолжается на улицах Соборной и Урицкого. По его словам, работы по контракту должны были завершить до 31 октября, однако подрядчик нарушил сроки.

«В данный момент с подрядчиком ведем претензионную работу», — заявил Олег Самсонов.

Также он уточнил, что ремонт теплосетей на улице Соборной планируют завершить до 10 ноября, на улице Урицкого — до 15 ноября.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Соборной ограничат до 31 октября. На месте установили предписывающие и предупреждающие знаки. Позже рязанцы жаловались на крупные пробки из-за перекрытых полос для ремонта теплосетей.