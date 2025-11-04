В Солотче заметили стаю лебедей

«Эти красавчики как домашние: подплыли, не боясь, еще около 15 улетели в поле, как только увидели человека на берегу», — написал рязанец. Также неподалеку заметили около 300 уток. Автор поинтересовался, можно ли подкармливать птиц и чем.

В Солотче заметили стаю лебедей. Пост об этом появился в группе «Солотчаинфо».

«Эти красавчики как домашние: подплыли, не боясь, еще около 15 улетели в поле, как только увидели человека на берегу», — написал рязанец.

Также неподалеку заметили около 300 уток. Автор поинтересовался, можно ли подкармливать птиц и чем.