В Рязани отметили День народного единства

В патриотическом митинге у МКЦ на площади Победы приняли участие представители региональных организаций, Рязанской епархии РПЦ, администрации города, общественных и молодежных объединений, трудовые коллективы и жители региона. Мероприятие началось с исполнения гимна России и развертывания 40-метрового государственного флага. Митинг завершился праздничным концертом с участием рязанских творческих коллективов и исполнителей.

4 ноября в Рязани прошел патриотический митинг, посвященный Дню народного единства. Об этом рассказали в горадминистрации.

Поздравить присутствующих с праздником пришли первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков, депутат облдумы и ветеран боевых действий Роман Иголкин, Светлана Чижкова — председатель «Ассамблеи народов России» и Арсений Вилков — председатель миссионерского отдела Рязанской епархии.

Митинг завершился праздничным концертом с участием рязанских творческих коллективов и исполнителей.