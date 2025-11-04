В России утверждены два новых праздника

Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ежегодно 8 сентября будет отмечаться День языков народов России. В документе подчеркнуто, что день установлен «с целью сохранения и поддержки языкового многообразия народов Российской Федерации». Также издан указ о создании Дня коренных малочисленных народов России, который будет отмечаться 30 апреля. Эта дата призвана способствовать сохранению традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культурной самобытности коренных народов. Оба постановления вступают в силу немедленно после подписания и направлены на укрепление культурного многообразия и сохранение национальных традиций.

В России утверждены два новых праздника. Соответствующие указы президента РФ размещены на сайте официальных публикований правовых актов.

Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ежегодно 8 сентября будет отмечаться День языков народов России. В документе подчеркнуто, что день установлен «с целью сохранения и поддержки языкового многообразия народов Российской Федерации».

Также издан указ о создании Дня коренных малочисленных народов России, который будет отмечаться 30 апреля. Эта дата призвана способствовать сохранению традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культурной самобытности коренных народов.

Оба постановления вступают в силу немедленно после подписания и направлены на укрепление культурного многообразия и сохранение национальных традиций.

Напомним, во вторник, 4 ноября в России празднуется День народного единства.