В небе России уничтожили 85 украинских БПЛА

Отмечается, что в течение ночи с 3 на 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 40 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, 20 — над территорией Нижегородской области, 10 беспилотников перехвачены над территорией Белгородской области, шесть БПЛА уничтожили над территорией Курской области, четыре в небе Липецкой области, по два в Волгоградской области и Республике Башкортостан, а также один беспилотник уничтожили над территорией Саратовской области.