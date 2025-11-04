Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 80.89 -0.09 02/11
ЦБ EUR 93.38 -0.01 02/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:00
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
902
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 594
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 655
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 241
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Ночью на территории Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА
Угрозу атаки объявили 3 ноября в 23:19. Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и области объявили 4 ноября в 06:39 часов. В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.

Ночью на территории Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА. Соответствующую информацию разместили в РСЧС.

Угрозу атаки объявили 3 ноября в 23:19. Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и области объявили 4 ноября в 06:39 часов.

В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.