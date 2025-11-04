Ночью на территории Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА

Угрозу атаки объявили 3 ноября в 23:19. Отбой угрозы БПЛА на территории Рязани и области объявили 4 ноября в 06:39 часов. В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.