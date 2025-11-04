Умер телеведущий Юрий Николаев

Народному артисту стало плохо с утра 4 ноября. Врачи забрали его в медучреждение. Длительное время Юрий Николаев боролся с онкологией. Телеведущий наиболее известен по музыкальным телепрограммам: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Ранее сообщалось, что у 76-летнего артиста обострились проблемы с легкими из-за вирусной инфекции.

Умер телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщили в «Известиях» со ссылкой на Telegram-канал Николая Цискаридзе 4 ноября.

Народному артисту стало плохо с утра 4 ноября. Врачи забрали его в медучреждение. Длительное время Юрий Николаев боролся с онкологией. Ему было 76 лет.

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее сообщалось, что у артиста обострились проблемы с легкими из-за вирусной инфекции. Он испытывал удушье, трудности с речью и слабость, а также страдал от одышки и кашля на протяжении недели, прежде чем вызвал скорую помощь.