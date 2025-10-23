MASH: народного артиста Юрия Николаева экстренно госпитализировали
Российского народного артиста и телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали. Как сообщает телеграм-канал Mash, у 76-летнего артиста обострились проблемы с легкими из-за вирусной инфекции. Он испытывал удушье, трудности с речью и слабость, а также страдал от одышки и кашля на протяжении недели, прежде чем вызвал скорую помощь. После девяти дней лечения в больнице его состояние улучшилось. Юрий Николаев восстановил вес, снова смог нормально ходить и дышать, и его выписали из больницы.
