Путин подписал закон о круглогодичном призыве в ВС РФ

Теперь призывные мероприятия будут проводиться в течение всего года с 1 января по 31 декабря. В течение года сохранятся процедуры медосвидетельствования, психологического отбора и заседания призывных комиссий. Также закреплен 30-дневный срок явки по повестке. Призывников будут отправлять на службу дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит круглогодичный призыв на срочную службу в России. Об этом сообщили в «Российской газете».

Напомним, 21 октября Госдума приняла во втором чтении законопроект о круглогодичном призыве на службу.