Госдума приняла во втором чтении законопроект о круглогодичном призыве на службу

Госдума приняла во втором чтении законопроект о круглогодичном призыве на службу. Об этом 21 октября сообщило РИА Новости.

Законопроект внесли в Госдуму в июне. Согласно документу, призыв на службу будет осуществляться в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря — на основании указа президента.

В настоящее время он проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Как ранее рассказал агентству глава думского комитета по обороне, один из авторов инициативы Андрей Картаполов, законопроект нужен для систематизации работы военкоматов.

Ко второму чтению внесли поправки. Так, призывники обязаны являться в военкомат по электронной повестке в срок не более 30 дней со дня ее выдачи.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве на службу.