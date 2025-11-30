В Рязани завершены поиски нуждающегося в медпомощи подростка
О пропаже подростка сообщалось днем 30 ноября. Отмечалось, что он ушел из больницы. Вечером 30 ноября волонтеры заявили, что подростка нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.
В Рязани завершены поиски нуждающегося в медпомощи подростка. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
О пропаже 17-летнего подростка, нуждающегося в медпомощи, сообщалось днем 30 ноября. Отмечалось, что он ушел из больницы.
Вечером 30 ноября волонтеры заявили, что подростка нашли живым.
Подробности поисков не разглашаются.