В Рязани завершены поиски нуждающегося в медпомощи подростка

О пропаже подростка сообщалось днем 30 ноября. Отмечалось, что он ушел из больницы. Вечером 30 ноября волонтеры заявили, что подростка нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.