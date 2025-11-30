Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 2025 18:12
362
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
556
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 107
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
823
В Рязани ищут пропавшего из больницы подростка
В Рязани ищут пропавшего из больницы Вадима Кузнецова. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

30 ноября 2025 года Вадим Кузнецов ушел из больницы, с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы: рост — 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие.

Одежда: черные куртка, толстовка, штаны с красно-белым рисунком.

Отмечается, что 17-летний подросток нуждается в медпомощи.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52; 112.