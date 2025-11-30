В Рязани ищут пропавшего из больницы подростка

30 ноября 2025 года Вадим Кузнецов ушел из больницы, с тех пор его местоположение неизвестно. Приметы: рост — 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — темно-русые, глаза — карие. Одежда: черные куртка, толстовка, штаны с красно-белым рисунком. Отмечается, что подросток нуждается в медпомощи. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52.