В центре Рязани аварийное здание огородили строительными лесами
Речь идет о здании у ТРЦ «Малина». По словам рязанцев, его огородили строительными лесами. Ранее местные жители обратили внимание, что на фундаменте аварийного здания появились трещины, его стены покосились.
Фото: Telegram-канал «Рязанский слон»