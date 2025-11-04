Рязанцы обратили внимание на аварийные здания в центре города

Речь идет о заброшенных зданиях около ТЦ «Малина». «Их вообще собираются сносить? Или ждете, что они кого-нибудь придавят», — задалась вопросом комментатор. На фото можно увидеть трещины на фундаменте, а также покосившееся стены.