Рязанцы обратили внимание на аварийные здания в центре города
Речь идет о заброшенных зданиях около ТЦ «Малина». «Их вообще собираются сносить? Или ждете, что они кого-нибудь придавят», — задалась вопросом комментатор. На фото можно увидеть трещины на фундаменте, а также покосившееся стены.
