Участник ДТП в центре Рязани заявил, что аварию устроила пьяная женщина-водитель

ДТП произошло ночью 30 ноября на пересечении улиц Свободы и Радищева. Отмечается, что женщина двигалась на автомобиле «Ауди» в состоянии опьянения и спровоцировала аварию. На опубликованных кадрах видно, как она выезжает на перекресток с улицы Радищева и врезается в автомобиль «Киа», который из-за удара сталкивается с «Ладой». По словам участника ДТП, женщина проходила медосвидетельствование, результат якобы показал 0,271 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. «Плачу кредит за автомобиль, пришлось взять сегодня еще один для ремонта, восстановления, остался без работы, так как работаю [таксистом]", — заключили в посте.

Водитель «Лады», который стал участником массового ДТП в центре Рязани, заявил, что аварию устроила пьяная женщина-водитель. Пост об этом опубликован в соцсетях.

ДТП произошло ночью 30 ноября на пересечении улиц Свободы и Радищева.

Отмечается, что женщина двигалась на автомобиле «Ауди» в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировала аварию. На опубликованных кадрах видно, как она выезжает на перекресток с улицы Радищева и врезается в автомобиль «Киа», который из-за удара сталкивается с «Ладой».

По словам участника ДТП, женщина-водитель проходила медосвидетельствование, результат якобы показал 0,271 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

«Плачу кредит за автомобиль, пришлось взять сегодня еще один для ремонта, остался без работы, так как работаю [таксистом]", — заключил водитель «Лады».

Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»