Участник ДТП в центре Рязани заявил, что аварию устроила пьяная женщина-водитель

Водитель «Лады», который стал участником массового ДТП в центре Рязани, заявил, что аварию устроила пьяная женщина-водитель. Пост об этом опубликован в соцсетях.
ДТП произошло ночью 30 ноября на пересечении улиц Свободы и Радищева.
Отмечается, что женщина двигалась на автомобиле «Ауди» в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировала аварию. На опубликованных кадрах видно, как она выезжает на перекресток с улицы Радищева и врезается в автомобиль «Киа», который из-за удара сталкивается с «Ладой».
По словам участника ДТП, женщина-водитель проходила медосвидетельствование, результат якобы показал 0,271 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
«Плачу кредит за автомобиль, пришлось взять сегодня еще один для ремонта, остался без работы, так как работаю [таксистом]", — заключил водитель «Лады».
Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»