В центре Рязани произошло ДТП

Авария случилась на пересечении улиц Свободы и Радищева. Судя по кадрам, ДТП произошло с участием автомобилей «Киа», «Лада». Предположительно, легковушки снесли дорожный знак, третий участник аварии оказался на тротуаре. Машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.