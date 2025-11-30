В центре Рязани произошло ДТП
Авария случилась на пересечении улиц Свободы и Радищева. Судя по кадрам, ДТП произошло с участием автомобилей «Киа», «Лада». Предположительно, легковушки снесли дорожный знак, третий участник аварии оказался на тротуаре. Машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
