Опубликован прогноз погоды на 1 декабря в Рязанской области

В области будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируют гололедицу и туман. Ветер будет юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −3…+2°С, днем — −1…+4°С.

Опубликован прогноз погоды на 1 декабря в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.

