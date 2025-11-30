Метеоролог рассказал, когда в ЦФО придет зима со снегом
Метеорологическая зима (переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений) наступит с задержкой более чем на месяц и прогнозируется не раньше второй половины декабря. Формирование устойчивого снежного покрова ожидается к концу месяца.
Стало известно, когда в ЦФО придет зима со снегом. Об этом 30 ноября в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
Согласно долгосрочному прогнозу, декабрь будет «очень теплым»: среднемесячная температура воздуха в Центральной России ожидается на 3-5 градусов выше климатической нормы.
