Метеоролог рассказал, когда в ЦФО придет зима со снегом

Метеорологическая зима (переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений) наступит с задержкой более чем на месяц и прогнозируется не раньше второй половины декабря. Формирование устойчивого снежного покрова ожидается к концу месяца.

Стало известно, когда в ЦФО придет зима со снегом. Об этом 30 ноября в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Согласно долгосрочному прогнозу, декабрь будет «очень теплым»: среднемесячная температура воздуха в Центральной России ожидается на 3-5 градусов выше климатической нормы.

