Baza: россияне начали массово сдавать билеты на концерты Ларисы Долиной

По данным Telegram-канала, 29 ноября во Владивостоке должен был состояться концерт Долиной. Вчера количество нераспроданных билетов составляло 25, сегодня — 224. В Хабаровске, где выступление запланировано на 2 декабря, количество свободных мест увеличилось с 7 до 35. Кроме того, московский ресторан удалил публикацию из соцсетей и новость с сайта о выступлении певицы на Новый год — билеты туда стоили 95 тысяч рублей. В одной из сетей быстрого питания заявили, что временно отменили доставку еды к дому Долиной, «пока деньги покупательницы ее квартиры не будут возвращены».

В посте уточнили, что ранее суд подтвердил право эстрадной певицы на квартиру в Хамовниках. Иск к Долиной на 112 млн рублей оставили без удовлетворения.