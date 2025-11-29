Рязань
Baza: россияне начали массово сдавать билеты на концерты Ларисы Долиной
В посте уточнили, что ранее суд подтвердил право эстрадной певицы на квартиру в Хамовниках. Иск к Долиной на 112 млн рублей оставили без удовлетворения.