Исследование показало, как рязанцы относятся к Дню матери

73% рязанцев относятся к Дню матери положительно, нейтральную позицию занимают 21% опрошенных. 2% выразили отрицательное отношение. Еще 4% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике. Согласно данным исследования, женщины положительное отношение к Дню матери выражают чаще мужчин. Молодежь относится к празднику с большим трепетом, чем те, кто старше (80% опрошенных до 35 лет оставили позитивные оценки), заключили в SuperJob.