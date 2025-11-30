Павел Малков поздравил рязанок с Днем матери

Губернатор Павел Малков 30 ноября поздравил рязанок с Днем матери. Пост об этом опубликован в его Telegram-канале.

«Сегодня мы отмечаем День матери — теплый и очень душевный праздник. Мама всегда рядом: поддержит, подскажет, успокоит. Ее любовь делает нас сильнее и помогает двигаться вперед.

Отдельное спасибо мамам наших защитников. Вы живете с тревогой в сердце, но держитесь с огромным мужеством. Мы будем рядом и продолжим помогать всем семьям бойцов», — написал глава региона.