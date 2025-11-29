В ДТП на трассе М-5 под Рязанью попала ехавшая со спецсигналами машина ДПС

ДТП произошло 29 ноября, на 170-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. Столкнулись «Рено Дастер» и патрульный автомобиль ДПС «Шкода Октавия», который двигался с включенными спецсигналами. Пострадавших нет. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В ДТП на трассе М-5 под Рязанью попала ехавшая со спецсигналами машина ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

ДТП произошло 29 ноября, на 170-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе. Столкнулись «Рено Дастер» и патрульный автомобиль ДПС «Шкода Октавия», который двигался с включенными спецсигналами.

Пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.