На трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП

Отмечается, что авария случилась 29 ноября на 171-м километре трассы М-5 «Урал». На светофоре столкнулись два автомобиля. У одной из машин разбит бампер. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.