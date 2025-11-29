На трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП
Отмечается, что авария случилась 29 ноября на 171-м километре трассы М-5 «Урал». На светофоре столкнулись два автомобиля. У одной из машин разбит бампер. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
