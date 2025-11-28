Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
Вск, 30
ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 79.50 / 79.60 28/11 18:20
Нал. EUR 91.70 / 93.00 28/11 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
1 час назад
68
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
3 часа назад
138
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
857
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
685
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Зеленский уволил Ермака с поста главы его офиса
Ермак написал заявление об отставке. Отмечается, что Зеленский уже подписал указ об увольнении. При этом президент Украины анонсировал перезагрузку его офиса. Зеленский отметил, что 29 ноября проведет консультации с тем, кто может занять место Ермака. Напомним, 28 ноября в офисе главы Зеленского прошли обыски.

Руководитель офиса главы Владимира Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом 28 ноября сообщил РЕН ТВ со ссылкой на президента Украины.

Отмечается, что Зеленский уже подписал указ об увольнении.

При этом президент Украины анонсировал перезагрузку его офиса. Зеленский отметил, что 29 ноября проведет консультации с тем, кто может занять место Ермака.

Напомним, 28 ноября в офисе главы Зеленского прошли обыски.