Зеленский уволил Ермака с поста главы его офиса

Ермак написал заявление об отставке. Отмечается, что Зеленский уже подписал указ об увольнении. При этом президент Украины анонсировал перезагрузку его офиса. Зеленский отметил, что 29 ноября проведет консультации с тем, кто может занять место Ермака. Напомним, 28 ноября в офисе главы Зеленского прошли обыски.