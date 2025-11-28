В офисе главы Владимира Зеленского прошли обыски

«НАБУ и САП утром проводят обыски у Андрея Ермака», — говорится в сообщении. По словам Железняка, правоохранители ворвались к главе офиса Зеленского со словами: «Сезам, откройся!». В свою очередь, Ермак уверяет, что облава прошла у него дома. Как сообщили в издании «Зеркало недели», обыски проходят и на рабочем офисе чиновника, и в его доме. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что НАБУ готовит обвинение главе офиса Зеленского. В антикоррупционном бюро уточнили, что действуют в рамках расследования. * Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

