В офисе главы Владимира Зеленского прошли обыски

Антикоррупционные органы Украины провели обыск в офисе Андрея Ермака, главы Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-канал депутата Рады Ярослава Железняка.
«НАБУ и САП утром проводят обыски у Андрея Ермака», — говорится в сообщении.
По словам Железняка, правоохранители ворвались к главе офиса Зеленского со словами: «Сезам, откройся!». В свою очередь, Ермак уверяет, что облава прошла у него дома.
Как сообщили украинские СМИ, обыски проходят и на рабочем офисе чиновника, и в его доме. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что НАБУ готовит обвинение главе офиса Зеленского. В антикоррупционном бюро уточнили, что действуют в рамках расследования.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.