В РФ появилась верификация иностранных сим-карт
Российские операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт, на которых блокируются услуги на территории страны. «У абонентов российских операторов связи ранее уже появилась возможность восстановить доступ к домашней сети сразу по приезде в страну. Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных сим-карт», — говорится в сообщении. При регистрации сим-карты в сети росийского оператора пользователю придет СМС с проверкой в виде сложение пазла или выбора картинки с определенным предметом. По информации «Газета.Ru», доступ к сети на иностранной «симке» появится через несколько минут.

Российские операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт, на которых блокируются услуги на территории страны. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на Минцифры.

«У абонентов российских операторов связи ранее уже появилась возможность восстановить доступ к домашней сети сразу по приезде в страну. Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных сим-карт», — говорится в сообщении.

При регистрации сим-карты в сети росийского оператора пользователю придет СМС с проверкой в виде сложение пазла или выбора картинки с определенным предметом. По информации «Газета.Ru», доступ к сети на иностранной «симке» появится через несколько минут.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили «период охлаждения» для сим-карт вернувшихся из-за границы.