В РФ появилась верификация иностранных сим-карт

Российские операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт, на которых блокируются услуги на территории страны. «У абонентов российских операторов связи ранее уже появилась возможность восстановить доступ к домашней сети сразу по приезде в страну. Теперь аналогичная функция запущена и для владельцев иностранных сим-карт», — говорится в сообщении. При регистрации сим-карты в сети росийского оператора пользователю придет СМС с проверкой в виде сложение пазла или выбора картинки с определенным предметом. По информации «Газета.Ru», доступ к сети на иностранной «симке» появится через несколько минут.

