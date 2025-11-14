В Кремле оценили «период охлаждения» для сим-карт вернувшихся из-за границы

В Кремле оценили «период охлаждения» для сим-карт вернувшихся из-за границы россиян. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало 14 ноября ТАСС.

По его словам, «период охлаждения» для сим-карт необходим для обеспечения безопасности. Он добавил, что нововведение не вызывает никакого дискомфорта для россиян, «система работает безупречно».

Ранее стало известно, что интернет и SMS окажутся недоступны в течение суток для тех, кто вернулся из международного роуминга или не использовал SIM-карту более 72 часов.