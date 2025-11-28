Рязань
Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года до 22%
При этом льготная ставка в 10% сохранится для всех социально значимых товаров. Ранее сообщалось, что к ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания. Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира больше не попадают под льготную ставку: теперь к ним применяется ставка  22 %.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года до 22%. Об этом 28 ноября сообщило РИА Новости.

При этом льготная ставка в 10% сохранится для всех социально значимых товаров.

Ранее сообщалось, что к ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира больше не попадают под льготную ставку: теперь к ним применяется ставка  22 %.

Кроме того, для малых и средних предпринимателей, впервые перешедших на НДС в 2026 году, вводится мораторий на наказание за допущенные в этом году нарушения по налогу.

Юрлица, утратившие статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющие его функции, могут пользоваться освобождением от уплаты НДС, пока исполняют эти функции.