Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года до 22%

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года до 22%. Об этом 28 ноября сообщило РИА Новости.

Кроме того, для малых и средних предпринимателей, впервые перешедших на НДС в 2026 году, вводится мораторий на наказание за допущенные в этом году нарушения по налогу.

Юрлица, утратившие статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющие его функции, могут пользоваться освобождением от уплаты НДС, пока исполняют эти функции.