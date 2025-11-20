В Госдуме приняли закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%. К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания. При этом молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира больше не попадают под льготную ставку: теперь к ним применяется ставка 22 %. Кроме того, для малых и средних предпринимателей, впервые перешедших на НДС в 2026 году, вводится мораторий на наказание за допущенные в этом году нарушения по налогу.

Госдума приняла закон о првышении НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%. К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

При этом молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира больше не попадают под льготную ставку: теперь к ним применяется ставка 22 %.

Кроме того, для малых и средних предпринимателей, впервые перешедших на НДС в 2026 году, вводится мораторий на наказание за допущенные в этом году нарушения по налогу.

Юрлица, утратившие статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющие его функции, могут пользоваться освобождением от уплаты НДС, пока исполняют эти функции.

Помимо этого, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется компенсация.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.