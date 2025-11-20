Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 81.04 / 80.90 20/11 18:15
Нал. EUR 93.99 / 94.70 20/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 365
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 510
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 337
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 034
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме приняли закон о повышении НДС до 22% с 2026 года
Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%. К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания. При этом молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира больше не попадают под льготную ставку: теперь к ним применяется ставка 22 %. Кроме того, для малых и средних предпринимателей, впервые перешедших на НДС в 2026 году, вводится мораторий на наказание за допущенные в этом году нарушения по налогу.

Госдума приняла закон о првышении НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%. К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

При этом молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира больше не попадают под льготную ставку: теперь к ним применяется ставка 22 %.

Кроме того, для малых и средних предпринимателей, впервые перешедших на НДС в 2026 году, вводится мораторий на наказание за допущенные в этом году нарушения по налогу.

Юрлица, утратившие статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющие его функции, могут пользоваться освобождением от уплаты НДС, пока исполняют эти функции.

Помимо этого, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется компенсация.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.