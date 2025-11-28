Из перинатального центра Рязани выписали девочку, родившуюся с весом 480 граммов

Отмечается, что врачи проделали большую работу, чтобы спасти ребенка. Сейчас девочка весит 3 100 граммов. «Девочке… пришлось в прямом смысле бороться за жизнь… На сегодняшний день [она] сама кушает, дышит и почти не отличается от других здоровых доношенных [детей]", — отметили в пресс-службе перинатального центра. Напомним, девочка родилась в августе 2025 года. В октябре сообщалось, что ребенок весил 1 900 граммов.

