Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
Вчера 18:12
124
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
Вчера 16:01
227
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 2025 13:00
900
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
702
Из перинатального центра Рязани выписали девочку, родившуюся с весом 480 граммов
Из перинатального центра Рязани выписали девочку, родившуюся с весом 480 граммов. Об этом 28 ноября сообщили в соцсетях медучреждения.

Отмечается, что за четыре месяца врачи проделали большую работу, чтобы спасти ребенка. Сейчас он весит 3 100 граммов.

«Девочке… пришлось в прямом смысле бороться за жизнь… На сегодняшний день [она] сама кушает, дышит и почти не отличается от других здоровых доношенных [детей]", — отметили в пресс-службе перинатального центра.

Напомним, девочка родилась в августе 2025 года.