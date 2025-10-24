Рязань
В Рязани врачи спасли недоношенную девочку весом 480 граммов
Девочка родилась почти три месяца назад. В настоящее время она уже самостоятельно дышит, кушает частично с помощью зонда. Сейчас ребенок весит 1 900 граммов. «За плечами тяжелейший этап детской реанимации и кропотливая каждодневная, круглосуточная работа всего персонала отделения», — отметили в минздраве. Врачи пока не могут точно сказать, сколько еще нужно времени на полное восстановление здоровья ребенка. Напомним, девочка родилась в августе 2025 года.

В Перинатальном центре в Рязани врачи спасли недоношенную девочку весом 480 граммов. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Девочка родилась почти три месяца назад. В настоящее время она уже самостоятельно дышит, кушает частично с помощью зонда. Сейчас ребенок весит 1 900 граммов.

«За плечами тяжелейший этап детской реанимации и кропотливая каждодневная, круглосуточная работа всего персонала отделения», — отметили в минздраве.

Врачи пока не могут точно сказать, сколько нужно времени на полное восстановление здоровья ребенка.

Напомним, девочка родилась в августе 2025 года.