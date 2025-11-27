Рязанцы пожаловались на проблемы с работой мобильного интернета

По словам местных жителей, мобильный интернет не работает в Рязани и области, независимо от оператора. «Опасность БПЛА отменили, а интернет все равно не работает», — отметила рязанка. Ранее в минцифры рассказали рязанцам, как решить проблему с неработающим мобильным интернетом.