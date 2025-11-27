Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ неизбежно придется пойти на сворачивание фронта, если ситуация как под Купянском повторится в других местах. Он отметил, что главная проблема для ВСУ — разрыв между потерями и возможностями пополнения личным составом армейских частей. По словам президента, Украина в октябре потеряла 47,5 тысяч человек.

Ранее Путин заявил, что план США по Украине может стать основой будущих договоренностей.