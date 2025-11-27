План США по Украине может стать основой будущих договоренностей, заявил Путин

Путин отметил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения. После переговоров в Женеве решили 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части, добавил президент. Он также отметил, что Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план США по Украине может стать основой будущих договоренностей. Его слова 27 ноября передал телеканал «Звезда».

Как заявил Путин, никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения.

После переговоров в Женеве решили 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части, добавил президент.

Он также отметил, что Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.