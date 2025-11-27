Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
Сбт, 29
ЦБ USD 78.59 -0.37 27/11
ЦБ EUR 91.5 0.53 27/11
Нал. USD 79.55 / 79.35 27/11 17:15
Нал. EUR 92.25 / 93.00 27/11 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
4 часа назад
373
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
603
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
915
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 699
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
План США по Украине может стать основой будущих договоренностей, заявил Путин
Путин отметил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения. После переговоров в Женеве решили 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части, добавил президент. Он также отметил, что Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план США по Украине может стать основой будущих договоренностей. Его слова 27 ноября передал телеканал «Звезда».

Как заявил Путин, никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения.

После переговоров в Женеве решили 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части, добавил президент.

Он также отметил, что Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.