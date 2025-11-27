Минцифры прокомментировало перебои в работе интернета в Рязанской области

«Понимаем, что отсутствие интернета — это неудобно, но как мы и писали ранее, решение принимают компетентные органы. Для всех нас это часть текущей реальности, к сожалению», — заявили в министерстве. Напомним, 27 ноября рязанцы пожаловались на проблемы с работой мобильного интернета.