За ночь над Россией перехватили 33 украинских БПЛА

13 беспилотников самолетного типа средства ПВО сбили над Белгородской областью, 10 — над Воронежской областью. Еще пять дронов уничтожили над Черным морем, четыре — над Липецкой областью. Один БПЛА перехватили над Брянской областью.