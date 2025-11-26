За ночь над Россией перехватили 33 украинских БПЛА
13 беспилотников самолетного типа средства ПВО сбили над Белгородской областью, 10 — над Воронежской областью. Еще пять дронов уничтожили над Черным морем, четыре — над Липецкой областью. Один БПЛА перехватили над Брянской областью.
Над Россией ночью 26 ноября перехватили 33 украинских БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.
