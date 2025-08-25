Рязанец Александр Логунов пропал в зоне СВО
«Ровно полгода как убийца Елены Логуновой числится без вести пропавшим в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении. Напомним, осужденный за убийство Елены Логуновой подписал контракт и отправился на СВО.
Рязанец Александр Логунов пропал в зоне СВО. Об этом в соцсетях сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.
