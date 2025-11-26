В 2025 году в Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 146 км дорог

В 2025 году в регионе по нацпроекту предусмотрен ремонт 43 объектов общей протяженностью 146 километров. Это участки 29 региональных и 14 местных автодорог. Работы полностью завершены на 28 объектах. В частности, обновлены асфальт, разметка и дорожные знаки на дорогах, ведущих к малым населенным пунктам, на участках, по которым проходят школьные и туристические маршруты, а также ряд мостов. Это подъезды к селу Огородниково в Спасском районе, селу Поливаново в Захаровском районе и селу Ногино в Рыбновском районе.

В 2025 году в Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 146 км дорог. По поручению губернатора Павла Малкова реализации всех мероприятий в этом направлении уделяется приоритетное внимание, сообщили в пресс-службе облправительства.

В 2025 году в регионе по нацпроекту предусмотрен ремонт 43 объектов общей протяженностью 146 километров. Это участки 29 региональных и 14 местных автодорог. Работы полностью завершены на 28 объектах.

В частности, обновлены асфальт, разметка и дорожные знаки на дорогах, ведущих к малым населенным пунктам, на участках, по которым проходят школьные и туристические маршруты, а также ряд мостов. Это подъезды к селу Огородниково в Спасском районе, селу Поливаново в Захаровском районе и селу Ногино в Рыбновском районе.

Отремонтирован участок автодороги Лакаш — Брыкин Бор протяженностью 4,9 км по направлению к Окскому заповеднику в Спасском районе, по которой жители нескольких сел ездят в медицинский пункт и детский сад. Там заменили покрытие, обустроили съезды и укрепили обочины. Также установили знаки и нанесли разметку.

Кроме того, в этом году началось строительство нового моста через Оку в Рязани. Проект реализуется при поддержке президента РФ. На его реализацию выделено федеральное финансирование. В настоящее время специалисты ведут работы сразу на двух берегах реки. Уже выполнено погружение большей части свай, продолжается устройство сооружения основного хода дороги и подъездных дорог. Работы на объекте планируется закончить в 2029 году.

Завершены работы по капремонту моста через реку Пожву в Сапожковском районе, реку Молву в Кораблинском округе и реку Сынтулку в Касимовском округе. Еще на четырех объектах они находятся в заключительной стадии.

Также в Рязанской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы, к которой уже подключены 303 видеокамеры и 104 детектора транспорта. Данные поступают в единый центр управления дорожным движением, автоматически анализируются и помогают оперативно реагировать на разные дорожные ситуации.

По словам губернатора Павла Малкова, вопросы ремонта автодорог остаются в числе самых актуальных у жителей. В этом направлении есть заметные изменения: улучшилось качество ремонта, повысились требования к работе подрядных организаций и в целом к культуре производства.

«Радует, что постепенно преображаются въезды в Рязанскую область, трассы там стали намного лучше. В приоритетах по-прежнему приведение в порядок автодорог на школьных маршрутах, дорог, ведущих к социальным, сельскохозяйственным объектам, крупным предприятиям, которые формируют экономику региона. Это дороги в густонаселенных жилых микрорайонах. Также необходимо продолжать ремонтировать высоконагруженные дороги и реконструировать узкие участки трасс», — отметил Павел Малков.