Трамп заявил, что мирный план США по Украине сокращен до 22 пунктов

Как отметил Трамп, многие пункты мирного соглашения уже согласованы. По его мнению, Украина должна пойти на сделку, этот конфликт может продолжаться годами. Американский президент подчеркнул, что каждой стороне предстоит «что-то взять и что-то отдать». Кроме того, Трамп сообщил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным планируется на следующей неделе. Ранее глава Белого дома дал соответствующее поручение.