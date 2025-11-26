Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 80.02 / 79.20 26/11 12:00
Нал. EUR 92.51 / 93.47 26/11 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 2025 15:54
472
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
802
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 617
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 578
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Трамп заявил, что мирный план США по Украине сокращен до 22 пунктов
Как отметил Трамп, многие пункты мирного соглашения уже согласованы. По его мнению, Украина должна пойти на сделку, этот конфликт может продолжаться годами. Американский президент подчеркнул, что каждой стороне предстоит «что-то взять и что-то отдать». Кроме того, Трамп сообщил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным планируется на следующей неделе. Ранее глава Белого дома дал соответствующее поручение.

Число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось с 28 до 22, сообщил американский президент Дональд Трамп. Его слова 26 ноября передало РИА Новости.

Как отметил Трамп, многие пункты мирного соглашения уже согласованы.

По его мнению, Украина должна пойти на сделку, этот конфликт может продолжаться годами.

Как подчеркнул американский президент, каждой стороне предстоит «что-то взять и что-то отдать».

Кроме того, Трамп сообщил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным планируется на следующей неделе.

Ранее глава Белого дома дал соответствующее поручение.