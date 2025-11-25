Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract
24 ноября 2025 15:54
433
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
773
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 594
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 490
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Трамп поручил спецпосланнику Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве
Как отметил Трамп, за последнюю неделю его команда добилась «огромного прогресса» в вопросе урегулирования украинского конфликта. «Я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а в то же время министр армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами. Я с нетерпением жду возможности встретиться с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только когда сделка по окончанию этой войны будет окончательной или на ее завершающей стадии», — заявил Трамп.

Ранее в Киеве сообщили, что Украина «по существу» поддерживает рамки предложенного США плана по урегулированию.