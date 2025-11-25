Трамп поручил спецпосланнику Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве

Как отметил Трамп, за последнюю неделю его команда добилась «огромного прогресса» в вопросе урегулирования украинского конфликта. «Я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а в то же время министр армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами. Я с нетерпением жду возможности встретиться с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только когда сделка по окончанию этой войны будет окончательной или на ее завершающей стадии», — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает 25 ноября РБК.

Как отметил Трамп, за последнюю неделю его команда добилась «огромного прогресса» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

«Я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а в то же время министр армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами.

Я с нетерпением жду возможности встретиться с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только когда сделка по окончанию этой войны будет окончательной или на ее завершающей стадии», — заявил Трамп.

Ранее в Киеве сообщили, что Украина «по существу» поддерживает рамки предложенного США плана по урегулированию.