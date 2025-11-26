Рязань
Стало известно о новом уголовном деле с «бабушкиной схемой» в Рязани
Стало известно о новом уголовном деле с «бабушкиной схемой» в Рязани. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

Как отметили в сюжете, рязанец Роман Сизов попал в мошенническую схему, когда приобрел квартиру у 70-летней пенсионерки. При этом он сам является руководителем агентства недвижимости. Квартиру долго проверяли, однако никаких проблем не выявили.

«Вывезли весь мусор из квартиры, убрали старые обои, демонтировали скрипучий пол, сделали современный ремонт и уже хотели использовать для собственных нужд», — рассказал Роман Сизов.

В сюжете объяснили, что спустя несколько месяцев после заключения сделки рязанцу позвонил следователь. Он сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении пенсионерки, у которой Роман ранее купил квартиру. Отмечается, что женщина находилась под воздействием телефонных аферистов.

«Мы получили гражданский иск от представителя продавца, что они считают, что квартиру мы должны вернуть, но ничего не говорят о финансовой части этого вопроса. То есть квартиру мы должны вернуть, а финансов нет», — объяснил Сизов.

В эфире уточнили, что в России зафиксировали более трех тысяч «бабушкиных схем». Через несколько месяцев после заключения договора купли-продажи бывший собственник требует вернуть квартиру и заявляет, что находился под действием мошенников.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области уже фиксировали обращения в суды пенсионеров. Они хотели вернуть проданные автомобили.