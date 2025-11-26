Экс-журналистка Смольянинова: проведенные следствием экспертизы полностью доказывают мою невиновность

В среду, 26 ноября в Советском суде прошло очередное заседание о продлении меры пресечения для бывшей рязанской журналистки Натальи Смольяниновой.

На нем стало известно, что по уголовному делу поменялся следователь. С 13 октября им стал заниматься Виктор Абрамов.

Он ходатайствовал о продлении домашнего ареста на два месяца, до 30 января. По его словам, это требуется для завершения расследования уголовного дела.

«Требуется ряд процессуальных действий, в том числе предъявление окончательного обвинения», — заявил следователь.

Также он отметил, что актуальность оснований для нахождения Смольяниновой под домашним арестом не отпали, не уточнив их.

Сторона защиты рассказала, что ранее мера пресечения для подсудимой продлялась из-за ожидания результатов трех экспертиз: двух лингвистических и фактологической (речь про расшифровку разговоров с участием подсудимых). Теперь следствие получило документы.

«Результаты к ходатайству [о продлении домашнего ареста] не прикладываются, но эти экспертизы могут быть основанием для того, чтобы поменять меру пресечения. Они полностью опровергают версию следствия, показания потерпевшего в том числе. Прокуратура может сказать, на каком основании у вас люди 10 месяцев сидят под домашним арестом и в СИЗО», — отметил адвокат.

Сама Наталья Смольянинова поддержала слова своего защитника.

«Несколько раз мне продлевали домашний арест, потому что мы ждали результатов экспертиз. Сейчас экспертизы пришли, мы с ними ознакомились, на мой взгляд они полностью доказывают мою невиновность. Если разбирательство продолжится, то мне бы хотелось получить более мягкую меру пресечения», — заявила бывшая журналистка.

Следователь пояснил, что на заседании рассматривается вопрос о продлении меры пресечения, а не о невиновности.

«До следователя Абрамова этим делом занималась следственная группа их 3 следователей, которая за 10 месяцев смогла провести четыре допроса и назначило три экспертизы. Сами экспертизы были назначены в апреле, а уже в июле задание экспертам поменялось: расшифровывается не весь разговор, а конкретные фразы, вырванные из контекста.

При этом мы не были в курсе этого, узнали только по итогам экспертизы. Если следователь говорит, что у нас не рассматривается вопрос о невиновности, то тогда не рассматривается вопрос о причастности…», — заявил адвокат Смольяниной.

Он добавил, что нет никаких оснований на то, что подсудимая может скрыться или повлиять на свидетелей. По его словам, Смольянинова сотрудничает со следствием, однако ее продолжают держать под домашним арестом «из-за мести, что она не признает вину».

Адвокаты запросили для бывшей журналистки меру пресечения, не связанную с ограничением свободы: подписку о невыезде, запрет определенных действий, залог. Суд в итоге удовлетворил ходатайство следователя и продлил Смольяниновой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, бывшую журналистку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Ее задержали 30 января 2025 года.