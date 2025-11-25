В Киеве прокомментировали информацию о том, что Украина согласна на мирный план США
В Киеве заявили, что Украина «по существу» поддерживает рамки предложенного США плана по урегулированию. Ранее сообщалось, что Украина согласилась на мирный план США.
В Киеве прокомментировали информацию о том, что Украина согласна на мирный план США. Об этом сообщает РИА Новости.
