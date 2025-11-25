Рязань
CBS News: Украина согласилась на мирный план США
По словам источника издания, Украина согласилась на мирный план США, осталось уладить лишь «незначительные детали». Собеседник телеканала подчеркнул, что территория боевых действий указывает, что Россия получит Донбасс.

Украина согласилась на мирный план США. Об этом пишет RT со ссылкой на CBS News.

По словам источника издания, Украина согласилась на мирный план США, осталось уладить лишь «незначительные детали».

Собеседник телеканала подчеркнул, что территория боевых действий указывает, что Россия получит Донбасс.