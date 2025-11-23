Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
575
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 475
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 055
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 624
В ГАИ уточнили информацию о ДТП с пострадавшей женщиной на улице Щорса
ДТП произошло 22 ноября, примерно в 17:25, около дома № 38/11 по улице Щорса. По предварительной информации ГАИ, 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», наехал на 38-летнюю рязанку. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что женщина находится на 23-й неделе беременности. Ее госпитализировали с травмами. Кроме того, говорилось о еще одной пострадавшей в аварии — несовершеннолетней девочке.

В региональной ГАИ уточнили информацию о ДТП с пострадавшей женщиной на улице Щорса. Соответствующий пост опубликован в соцсетях ведомства.

ДТП произошло 22 ноября, примерно в 17:25, около дома № 38/11 по улице Щорса.

По предварительной информации ГАИ, 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», наехал на 38-летнюю рязанку.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что женщина находится на 23-й неделе беременности. Ее госпитализировали с травмами. Кроме того, говорилось о еще одной пострадавшей в аварии — несовершеннолетней девочке.