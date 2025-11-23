В ГАИ уточнили информацию о ДТП с пострадавшей женщиной на улице Щорса

ДТП произошло 22 ноября, примерно в 17:25, около дома № 38/11 по улице Щорса. По предварительной информации ГАИ, 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», наехал на 38-летнюю рязанку. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что женщина находится на 23-й неделе беременности. Ее госпитализировали с травмами. Кроме того, говорилось о еще одной пострадавшей в аварии — несовершеннолетней девочке.