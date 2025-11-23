Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
568
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 472
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 040
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 617
Легковушка сбила беременную рязанку и ребенка
Легковушка сбила беременную рязанку и ребенка. Об этом сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на источник.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 22 ноября у дома № 38/11 на улице Щорса в Рязани. По предварительной информации издания, легковушка сбила женщину 1987 года рождения и несовершеннолетнюю девочку, переходивших дорогу.

Уточняется, что рязанка находится на 23-й неделе беременности. Ее госпитализировали в ОКБ. Также пострадала девочка. Ее доставили в больницу.