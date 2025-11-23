Легковушка сбила беременную рязанку и ребенка

Отмечается, что ДТП произошло вечером 22 ноября у дома № 38/11 на улице Щорса в Рязани. По предварительной информации, легковушка сбила женщину 1987 года рождения и несовершеннолетнюю девочку, переходивших дорогу. Уточняется, что рязанка находится на 23-й неделе беременности. Ее госпитализировали в ОКБ. Также пострадала девочка. Ее доставили в больницу.

