Рязанцу вынесли приговор за смертельное ДТП

ДТП произошло в начале января 2025 года. Местный житель двигался на легковушке со скоростью около 60 км/ч по автодороге в Касимовском округе. Впереди шла женщина. Водитель не справился с управлением, нарушил ПДД, выехал на левую обочину и сбил пешехода. Она скончалась. Молодой человек признал вину. Касимовский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на три года с испытательным сроком два года. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года. Напомним, авария произошла 4 января вблизи деревни Макеенки Касимовского округа.

Касимовцу вынесли приговор за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

ДТП произошло в начале января 2025 года. Местный житель двигался на легковушке со скоростью около 60 км/ч по автодороге в Касимовском округе. Впереди шла женщина.

Водитель не справился с управлением, нарушил ПДД, выехал на левую обочину и сбил пешехода. Она скончалась.

Молодой человек признал вину. Касимовский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на три года с испытательным сроком два года. Также касимовцу два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, авария произошла 4 января вблизи деревни Макеенки Касимовского округа. 23-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», сбил 67-летнюю женщину.