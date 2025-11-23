Рязанцу вынесли приговор за смертельное ДТП

Касимовцу вынесли приговор за смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.
ДТП произошло в начале января 2025 года. Местный житель двигался на легковушке со скоростью около 60 км/ч по автодороге в Касимовском округе. Впереди шла женщина.
Водитель не справился с управлением, нарушил ПДД, выехал на левую обочину и сбил пешехода. Она скончалась.
Молодой человек признал вину. Касимовский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на три года с испытательным сроком два года. Также касимовцу два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, авария произошла 4 января вблизи деревни Макеенки Касимовского округа. 23-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», сбил 67-летнюю женщину.