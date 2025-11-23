Рязанцу вынесли приговор за смертельное ДТП

ДТП произошло в начале января 2025 года. Местный житель двигался на легковушке со скоростью около 60 км/ч по автодороге в Касимовском округе. Впереди шла женщина. Водитель не справился с управлением, нарушил ПДД, выехал на левую обочину и сбил пешехода. Она скончалась. Молодой человек признал вину. Касимовский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на три года с испытательным сроком два года. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года. Напомним, авария произошла 4 января вблизи деревни Макеенки Касимовского округа.

