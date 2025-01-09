В Касимовском районе легковушка насмерть сбила пешехода и опрокинулась
Авария произошла 4 января на 2-м километре от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» вблизи деревни Макеенки в Касимовском районе
В Касимовском районе легковушка насмерть сбила пешехода и опрокинулась. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 4 января на 2-м километре от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» вблизи деревни Макеенки в Касимовском районе. 23-летний касимовец, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», сбил пешехода — 67-летнюю местную жительницу.
Женщина скончалась на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.